Incidente sullo svincolo autostradale dell’A1 | muore 39enne di Portici Ieri i funerali

Nel pomeriggio di ieri, 7 novembre, a Portici, si è svolta la cerimonia funebre per Danilo Donadio, 39 anni, deceduto il 1° novembre a seguito di un incidente stradale. A comunicarlo è stato il sindaco Enzo Cuomo, che sui social ha espresso la vicinanza dell’intera comunità alla famiglia colpita dal lutto. Incidente sullo svincolo autostradale . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

