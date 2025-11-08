Inaugurati i nuovi spogliatoi del campo Brandini-Galasso
Il campo sportivo comunale di Terranuova Bracciolini da oggi potrà contare su nuovi spogliatoi. È stata infatti inaugurata stamattina, sabato 8 novembre, la nuova infrastruttura al servizio del centro sportivo Gianmarco Brandini - Massimiliano Galasso, realizzata con sinergia Comune-Regione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
