Inaugurati i nuovi spogliatoi del campo Brandini-Galasso

Arezzonotizie.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campo sportivo comunale di Terranuova Bracciolini da oggi potrà contare su nuovi spogliatoi. È stata infatti inaugurata stamattina, sabato 8 novembre, la nuova infrastruttura al servizio del centro sportivo Gianmarco Brandini - Massimiliano Galasso, realizzata con sinergia Comune-Regione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

inaugurati nuovi spogliatoi campoCampo sportivo di Terranuova Bracciolini, inaugurati i nuovi spogliatoi - Il presidente Giani sabato 8 novembre al taglio del nastro della nuova infrastruttura realizzata con il contributo della Regione. Riporta lanazione.it

Sport: riqualificato il campo sportivo di Terranuova Bracciolini - Il presidente Giani al taglio del nastro della nuova infrastruttura, realizzata con il contributo della Regione: “Lo sport elemento fondamentale di formazione e aggregazione” ... Da intoscana.it

inaugurati nuovi spogliatoi campoPolemica sugli spogliatoi appena inaugurati - Il Comune: "Spese maggiori per norme paesaggistiche e rincari" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inaugurati Nuovi Spogliatoi Campo