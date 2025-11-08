Inaugurata a Latina la nuova sede della Uiltucs

Latinatoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata inaugurata ieri mattina a Latina la nuova sede della Uiltucs in Via Sante Palumbo. Erano presenti all'evento il segretario generale Uiltucs di Roma e del Lazio Alessandro Maria Contucci con tutta la segreteria e funzionari regionali Uiltucs. Al taglio del nastro tantissimi delegati e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

