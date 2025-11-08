Inaugurata a Latina la nuova sede della Uiltucs
E' stata inaugurata ieri mattina a Latina la nuova sede della Uiltucs in Via Sante Palumbo. Erano presenti all'evento il segretario generale Uiltucs di Roma e del Lazio Alessandro Maria Contucci con tutta la segreteria e funzionari regionali Uiltucs. Al taglio del nastro tantissimi delegati e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Inaugurata la IX edizione del Foro Pymes Italia – America Latina a Castelbrando, Treviso. Dal 20 al 22 ottobre 2025 Castelbrando, tra i borghi di Cison di Valmarino e Follina (TV), ospiterà il IX Foro Pymes Italia-America Latina, evento organizzato da IIL
Intitolata a Sabaudia (Latina) la sede del gruppo sportivo #FiammeOro al sovrintendente principale Francesco La Macchia, medaglia d'argento alle olimpiadi del 1960. Un centro d'eccellenza che prepara atleti di prestigio per la #PoliziadiStato #6novembre
Uiltucs Latina inaugurata la nuova sede in via Sante Palumbo - Il sindacato: sarà un punto di riferimento per i lavoratori di commerci
Latina, inaugurata sede della Uiltucs provinciale - Un luogo che servirà ai lavoratori del comparto di commercio, turismo e servizi per organizzarsi e far valere i loro diritti, dice il sindacato
Latina: inaugurata nuova delle Fiamme oro a Sabaudia - Si è tenuta, questa mattina, a Sabaudia, Latina, la cerimonia d'inaugurazione e intitolazione al sovrintendente capo Francesco La Macchia della rinnovata sede del Gruppo sportivo Fiamme oro.