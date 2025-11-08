In attesa del Natale l' atmosfera si scalda con i concerti e canti di Dai cori al cuore

Da lunedì 8 dicembre a domenica 18 gennaio 2026 torna la rassegna “Dai cori al cuore”, che interpreterà i giorni di festa del palinsesto eventi “Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”. Gli appuntamenti, ospitati nelle chiese e negli spazi culturali della città, vedranno protagoniste prestigiose. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

