Imbrattata piazza Wojtyla a Montecorvino il sindaco | Un adulto ha coinvolto il suo figlioletto nell' atto vandalico

Grave atto vandalico in Piazza Wojtyla, a Montecorvino Pugliano. A denunciarlo, il sindaco Alessandro Chiola: “La nostra amata Piazza Wojtyla è stata vittima di un atto di vandalismo grave e intollerabile. Un adulto, insieme a un bambino, è stato visto imbrattare le strutture della piazza con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it