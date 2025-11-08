Il VAR protagonista in Como-Cagliari e Lecce-Verona | annullata un'autorete e tolto un rigore a Camarda
Due scialbi 0-0 nei primi due anticipi di Serie A di sabato 8 novembre. Al Sinigaglia l'emozione più grande al 20' con l'autorete di Valle che viene annullata dal VAR salvando i lariani. Al Via del Mare, Camarda all'80' reclama un rigore ma Abisso, al monitor, dice di no. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Como-Cagliari 0-0 al 45': annullato un gol ai rossoblù al Var - I rossoblù avevano segnato con un autogol di Álex Valle su Palestra, annullato dopo tre minuti al Var per un presunto ... Scrive unionesarda.it
Como-Cagliari 0-0: gli highlights. Fabregas non sfonda, secondo pari di fila per lui - Fabregas non sfonda, secondo pari di fila per lui ... Si legge su sport.sky.it
Palestra segna, ma il gol è annullato: polemiche per il Var in Como-Cagliari - Un intervento del Var cancella il vantaggio sardo, scatenando la discussione e la protesta per un fallo contestato a metà campo ... Si legge su calciocasteddu.it