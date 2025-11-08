Il Real Madrid spera di ingaggiare la stella dell’Arsenal Declan Rice
Breaking: Ben White durante l’allenamento dell’Arsenal. (Foto di Julian FinneyGetty Images) Il Real Madrid è interessato a ingaggiare il centrocampista dell’Arsenal Declan Rice. Il 26enne si è saldamente affermato come uno dei migliori giocatori della Premier League. È stato un giocatore chiave per l’Arsenal da quando è entrato nel club e potrebbe migliorare ulteriormente con l’allenatore e l’esperienza. L’Internazionale inglese è sicuramente uno dei migliori in circolazione, e non è certo una sorpresa che il Real Madrid sia interessato a lui. Altre storie Ultime notizie Il Real Madrid potrebbe usare Declan Rice. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
