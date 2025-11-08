Cara Caterina, mi chiamo Federica, vengo da Avellino ma da tre anni vivo a Milano. Ti scrivo perché sto vivendo un momento pieno di emozioni e un po’ di malinconia, e sentivo il bisogno di condividerlo con te. Due settimane fa è nato il mio nipotino, Alessandro, il figlio di mia sorella. È un bimbo bellissimo, e già solo a guardarlo nelle foto mi si riempie il cuore di gioia. Quando ho saputo che mia sorella stava per partorire, ho preso subito il primo treno per tornare giù, ma purtroppo non sono arrivata in tempo per assistere alla nascita. L’ho visto per la prima volta qualche ora dopo, e da allora non faccio che pensare a lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Il mio caro nipotino lontano, come vorrei stargli accanto”. Zie a distanza? Si può