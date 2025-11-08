Il grande cinema è protagonista nell' inverno e primavera della città | il programma delle proiezioni
Il cinema di qualità è tornato protagonista a Riccione con l’inaugurazione della Rassegna Cinematografica d'Autore – Stagione 20252026. La rassegna, che si svolgerà tutti i giovedì presso il Cinepalace di Riccione fino al 30 maggio 2026, è iniziata nella serata di giovedì 6 novembre, con la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Los Angeles, atmosfera da grande cinema per la premiere mondiale della quinta stagione di “Stranger Things”. Il cast completo della serie Netflix – da Millie Bobby Brown a David Harbour, passando per Winona Ryder e Finn Wolfhard – ha sfilato sul red carpe - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025, concorrente Matteo Azzali protagonista di un fatto di cronaca/ Cos’era successo - Grande Fratello 2025, concorrente Matteo Azzali protagonista di un fatto di cronaca: cos'era successo anni fa: rapinato mette ko i ladri Matteo Azzali, concorrente del Grande Fratello 2025 ... Scrive ilsussidiario.net