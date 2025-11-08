Il Grande Cardinale di Manzù torna a casa - Video
LA DONAZIONE. In piazza Carrara a Bergamo, svelata la monumentale scultura donata da Fondazione Banca Popolare di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
**IL GRANDE CARDINALE di MANZU' è della CITTA' ** E' una donazione della Banca Popolare di Bergamo alla città, è stato collocato in Piazza Giacomo Carrara nel cuore dell'arte, della storia e della religiosità. oggi, con un Convegno tenutori all'interno dell' - facebook.com Vai su Facebook
Il «Grande Cardinale» di Manzù torna a casa - Video - Con il «Grande Cardinale in piedi», Bergamo arricchisce il suo museo diffuso all’aperto, che già comprende il « Monumento al Partigiano » in piazza Matteotti e « Gli Amanti » nel cortile della GAMeC. Da ecodibergamo.it