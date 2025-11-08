Il funerale e camera ardente di Ettore Pausini ucciso da un' auto mentre andava in bici

Sportivo, viaggiatore, ma soprattutto barbiere di piazza Azzarita e testimonial dell'associazione Onconauti. Diverse persone hanno partecipato al ricordo di Pausini. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il funerale e camera ardente di Ettore Pausini, ucciso da un'auto mentre andava in bici

Scopri altri approfondimenti

La camera ardente è nella chiesa di San Giuseppe a Pallanza. Il funerale martedì alle 15 nella chiesa di San Leonardo - facebook.com Vai su Facebook

Ciclista investito e ucciso. Domani l’addio a Pausini - Il 29enne moldavo, incensurato e lavoratore a Bologna in una ditta di traslochi e arredamenti, ha chiesto perdono alla famiglia Pausini per quanto ha fatto. Da msn.com

A Padova camera ardente e funerali dei 3 carabinieri uccisi - Si terranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova, in una data che sarà decisa dopo il nulla dato dalla Procura della repubblica di Verona dopo l'autopsia, i funerali dei ... Come scrive notizie.tiscali.it

La camera ardente dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel d'Azzano - Ad attenderli, nel cortile della caserma Codotto e Maronese di Padova, i colleghi con cui dividevano uffici e ... Riporta rainews.it