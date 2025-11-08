Il cordoglio della Ssc Napoli per la scomparsa del maestro Vessicchio

Il Napoli ricorda il maestro Vessicchio, grande tifoso azzurro. È venuto a mancare oggi all’età di 69 anni il maestro e direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

il cordoglio della ssc napoli per la scomparsa del maestro vessicchio

