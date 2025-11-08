Il centrodestra freme ma le partite per sindaco e presidente sono ancora aperte

A sei mesi dalle elezioni amministrative di Lecco, il centrodestra continua a non trovare la quadra sul candidato sindaco. Una situazione di stallo che inizia a pesare sulle possibilità di riconquistare Palazzo Bovara dopo quasi 16 anni di governo del centrosinistra. Giacomo Zamperini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

