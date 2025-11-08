I torti arbitrali cominciano a essere tanti

La questione arbitrale e le energie spese per uno zero a zero amaro come il veleno. Alla vigilia del faccia a faccia con il Napoli capolista arriva un Bologna frustrato dal risultato di Europa League e affaticato dalla vana rincorsa alla vittoria in dieci contro undici. Se l’arbitro tedesco Schlager entra d’ufficio con La Penna nella galleria degli orrori a danno dei rossoblù, questo significa che è giusto reclamare una tutela importante per una squadra che cresce e pretende il proprio spazio nelle alte gerarchie del pallone. Ma adesso per il Bologna c’è una fantastica occasione di riscatto proprio davanti al pubblico del Dall’Ara, che si è spellato le mani durante il focoso assalto in dieci contro undici al fortino del Brann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it