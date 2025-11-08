I siti porno bloccati ai minori di 18 anni potrebbero migliorare il nostro approccio al sesso?

Gqitalia.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 novembre 2025 in Italia i minori non possono più accedere con semplicità ai siti porno grazie all'iniziativa dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che chiede gradualmente a tutte queste piattaforme, partendo dalle più popolari ( la lista è qui ), di verificare con metodi più severi - e in linea di massima più attendibili - la maggiore età dei loro utenti. Non basta più, insomma, il classico click sull'icona che recita ho più di 18 anni e i siti porno che non si adeguano rischiano diffide e sanzioni fino ai 250mila euro. Attenzione, l'Italia non è la sola ad aver reso più complesso l'accesso alla pornografia online. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

