I Legnanesi al teatro Manzoni | dopo 60 anni riportiamo la tradizione nel salotto di Milano
Legnano (Milano) – Lo scorso anno i Legnanesi avevano festeggiato il loro 75esimo anniversario con un tour nei teatri da 154 spettacoli e 160mila spettatori paganti. Ora, con un nuovo spettacolo intitolato "I Promossi sposi”, sono al via di una stagione che si prospetta altrettanto impegnativa e che, dopo sessant’anni dall’ultima apparizione, li riporterà anche nella sede nobile del Teatro Manzoni di Milano. Il via ufficiale a questa maratona, come da tradizione, è andato in scena giovedì sera con la prima nazionale al teatro Auditorio di Cassano Magnago, vero e proprio talismano porta fortuna oltre che “palestra” per mettere a punto uno spettacolo che girerà poi per i teatri di mezza Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
