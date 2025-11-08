I Gunners sono bloccati dal livellatore al 94esimo minuto
2025-11-08 21:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Arsenal ha perso l’occasione di portarsi in testa con nove punti di vantaggio poiché è stato costretto a un drammatico pareggio dal pacchetto a sorpresa della Premier League. L’Arsenal ha perso l’occasione di portare nove punti di vantaggio in testa alla Premier League mentre il pareggio di Brian Brobbey al 94? ha preservato il record di imbattibilità casalinga del Sunderland in una partita emozionante allo Stadium of Light. Con Manchester City e Liverpool che si affrontano domenica, i Gunners hanno avuto l’opportunità di aumentare la pressione sui loro sfidanti al titolo con la vittoria su Wearside. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
