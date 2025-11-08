Holding autostradale veneta Stefani vede il federalismo infrastrutturale
Ieri il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che il progetto dell'holding autostradale veneta è sul tavolo. Oggi, il candidato presidente del Veneto per il centrodestra, Alberto Stefani, si dice convinto che per la regione «potrebbe iniziare una nuova stagione federalista in ambito. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Alberto Stefani: «No all’addizionale Irpef. Sì alla holding autostradale veneta» Mercoledì via alla campagna elettorale con Salvini: «Ci sarà anche Zaia. Il suo nome nel simbolo? Deciderà il direttivo» ?l'intervista di Cristina Giacomuzzo - X Vai su X
Incidente tra due camion lungo il raccordo autostradale in direzione Trieste, tra le uscite di Sistiana e di Sgonico. Al momento risulta ferito il conducente di uno dei due mezzi. I Vigili del fuoco lo stanno estraendo dalle lamiere per farlo soccorrere dal 118. Stan - facebook.com Vai su Facebook
Infrastutture in Veneto, Salvini: «Holding autostradale, si va avanti. La Tav fino a Padova sarà pronta nel 2033» - Il ministro rassicura: «I rilievi di Bruxelles non riguardano la A4». Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
Una holding autostradale veneta? «Fantasia» - Manildo: «la direttiva Bolkenstein non permetterebbe affidamento diretto». Da ilnordestquotidiano.it
Stefani, un patto con i giovani. I 'santini' di Luca Zaia (senza Lega) - C'è Alberto Stefani che lancia la piattaforma Generazione Veneto e annuncia una mattinata di mobilitazione, sabato 15 novembre, per confrontarsi con i giovani. Secondo ilgazzettino.it