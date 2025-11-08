hockey ghiaccio cortina piega sisak mentre gherdeina cade in casa nella serata di alps league

Due soli incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 visti gli impegni delle nazionali. Sono andati in scena i match tra Gherdeina e Kitzbuehel, con il successo in rimonta degli austriaci e quello tra Cortina e Sisak con l’importante affermazioni dei padroni di casa. GHERDEINA-KITZBUEHEL 2-3 Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, i padroni di casa sbloccano il punteggio al minuto 27:04 con Schiavone che realizza la rete del vantaggio su assist di Linder. Nel terzo tempo Brady centra il raddoppio su assist di Senoner ma, proprio sul più bello, gli austriaci risorgono e ribaltano tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

