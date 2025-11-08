Hockey ghiaccio Cortina piega Sisak mentre Gherdeina cade in casa nella serata di Alps League
Due soli incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 visti gli impegni delle nazionali. Sono andati in scena i match tra Gherdeina e Kitzbuehel, con il successo in rimonta degli austriaci e quello tra Cortina e Sisak con l’importante affermazioni dei padroni di casa. GHERDEINA-KITZBUEHEL 2-3 Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, i padroni di casa sbloccano il punteggio al minuto 27:04 con Schiavone che realizza la rete del vantaggio su assist di Linder. Nel terzo tempo Brady centra il raddoppio su assist di Senoner ma, proprio sul più bello, gli austriaci risorgono e ribaltano tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Le gare hot sono quelle di hockey su ghiaccio, altissima la domanda per la Cerimonia di apertura. L’impatto sul territorio stimato in oltre 2,5 miliardi - facebook.com Vai su Facebook
Hockey ghiaccio, Cortina piega Sisak mentre Gherdeina cade in casa nella serata di Alps League - Due soli incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2025- Lo riporta oasport.it
Hockey ghiaccio: Italia femminile, un triangolare molto importante contro Norvegia e Austria - Per le nazionali italiane di hockey su ghiaccio è un momento di grande fermento. Da oasport.it
Hockey ghiaccio: Italia promossa nella Serie A mondiale - Verso l’Olimpiade di Milano Cortina sulle ali dell’entusiasmo: l’Italia dell’hockey ghiaccio, dopo quattro anni, tornerà nella Serie A iridata, la Top Division, là dove hanno cittadinanza le migliori ... Come scrive gazzetta.it