hamas ha recuperato corpo di altro ostaggio

Hamas ha recuperato un altro corpo di un ostaggio nella zona di Rafah, nel sud di Gaza. Si tratterebbe del soldato Hadar Goldin, la cui salma e' tenuta nella Striscia dal 2014. Lo ha riferito ad Al Jazeera una fonte di alto livello delle Brigate Al-Qassam, dopo che stamane era uscita la notizia di ricerche in corso di Hamas e Croce Rossa nel quartiere di Jenina a Rafah. 🔗 Leggi su Iltempo.it

