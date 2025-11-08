Hai vinto tu! Tale e Quale l’annuncio arriva a fine puntata | eletto il vincitore di questa edizione

Con una performance che ha conquistato giuria e pubblico nella puntata finale, è Tony Maiello ad aggiudicarsi la vittoria dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, l’acclamato talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Il cantautore, già noto per il suo percorso in altri programmi televisivi e per aver vinto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2010, ha dimostrato un talento camaleontico e una grande versatilità nel corso di tutte le settimane, affrontando imitazioni complesse e di alto livello. La sua tensione emotiva e vocale nelle varie esibizioni lo ha portato al successo in questa avventura televisiva, dove ha saputo coniugare tecnica e sentimento in ogni trasformazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

