Guerra in Ucraina ma dove sono le prove che Mosca minacci l' Ue e la Nato? Putin non è il lupo cattivo come lo si dipinge

Si grida come sempre al lupo cattivo, Putin, senza uno straccio di prova. Eppure basterebbe mettere in moto il cervello per comprendere che non è nell’interesse di Mosca, che vince sul campo di battaglia, minacciare apertamente i Paesi Nato “Il fatto che un’opinione sia ampiamente condivisa n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Guerra in Ucraina, ma dove sono le prove che Mosca minacci l'Ue e la Nato? Putin non è il lupo cattivo come lo si dipinge

