Guerra in Ucraina ma dove sono le prove che Mosca minacci l' Ue e la Nato? Putin non è il lupo cattivo come lo si dipinge

Ilgiornaleditalia.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si grida come sempre al lupo cattivo, Putin, senza uno straccio di prova. Eppure basterebbe mettere in moto il cervello per comprendere che non è nell’interesse di Mosca, che vince sul campo di battaglia, minacciare apertamente i Paesi Nato “Il fatto che un’opinione sia ampiamente condivisa n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

