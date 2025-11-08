Groenlandia cittadino italiano trovato morto | è precipitato con il suo aereo da turismo

Ildifforme.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il velivolo è stato stato localizzato senza sopravvissuti a bordo, secondo Naviair, la compagnia aerea statale danese che fornisce servizi di traffico aereo. Sembra che le autorità della Danimarca abbiano portato avanti le ricerche sin dal giorno della scomparsa, senza però avere l'esito sperato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

groenlandia cittadino italiano trovato morto 232 precipitato con il suo aereo da turismo

© Ildifforme.it - Groenlandia, cittadino italiano trovato morto: è precipitato con il suo aereo da turismo

Italiano muore in incidente aereo in Groenlandia: il corpo trovato accanto al relitto - Un cittadino italiano è morto in un incidente aereo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia.

Groenlandia, un cittadino italiano è morto in un incidente aereo - L'incidente si è verificato lo scorso 25 ottobre nei pressi di Nuuk e il corpo dell'uomo è stato ritrovato ieri, al pari del relitto, dalle autorità locali.

Italiano muore in un incidente aereo in Groenlandia. Trovato il corpo - L'incidente è avvenuto lo scorso 25 ottobre, ma se n'è avuta notizia solo oggi, con il ritrovamento del corpo nei pressi di Nuuk, in Groenlandia.

