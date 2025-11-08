Griglia di partenza F1 Sprint Qualyfing GP Brasile 2025 | Norris in pole lampo di Antonelli in prima fila! Flop Ferrari

Nelle qualifiche sprint di oggi è stata determinata la griglia di partenza della Sprint del GP del Brasile del Mondiale di F1 2025, che vedrà proseguire domani, sabato 8 novembre, il fine settimana con la Sprint di San Paolo che sarà valida come ventunesimo round del calendario della F1. Nella SQ1 escono di scena Franco Colapinto (Alpine), 16°, Liam Lawson (Racing Bulls), 17°, Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 18°, Esteban Ocon (Haas F1 Team), 19°, e Carlos Sainz Williams), 20°. Nella SQ2 vengono eliminati Lewis Hamilton (Ferrari), 11°, Alexander Albon (Williams), 12°, Pierre Gasly (Alpine), 13°, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), 14°, ed Oliver Bearman (Haas F1 Team), 15°. 🔗 Leggi su Oasport.it

