Grave lutto nel mondo della musica | addio al maestro Beppe Vessicchio

Napolitoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento all'età di 69 anni a Roma, presso l'ospedale San Camillo, Beppe Vessicchio.Il direttore d'orchestra napoletano è deceduto a causa di una polmonite interstiziale, come reso noto nel bollettino ufficiale del nosocomio capitolino: “Il maestro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

grave lutto mondo musicaBeppe Vessicchio è morto: grave lutto nel mondo della musica. Choc sul web - Beppe Vessicchio è venuto a mancare improvvisamente a 69 anni. Come scrive chedonna.it

grave lutto mondo musicaLutto nel mondo della musica: è morto il maestro napoletano Beppe Vessicchio - Si è spento oggi a Roma, all'età di 69 anni, il celebre maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della musica e della televisione italiana. Lo riporta tuttonapoli.net

Lutto nel mondo della musica, è morto Peppe Vessicchio - Il direttore d'orchestra napoletano si è spento in ospedale a Roma a 69 anni, per una polmonite interstiziale. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Lutto Mondo Musica