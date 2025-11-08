Grave lutto nel mondo della musica | addio al maestro Beppe Vessicchio

Grave lutto nel mondo della musica italiana. Si è spento all'età di 69 anni a Roma, presso l'ospedale San Camillo, Beppe Vessicchio.Il direttore d'orchestra napoletano è deceduto a causa di una polmonite interstiziale, come reso noto nel bollettino ufficiale del nosocomio capitolino: “Il maestro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

