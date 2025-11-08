Roma, 8 novembre 2025 - Si prevede una puntata rovente - e con un volume particolarmente e fastidiosamente alto - per il Grande Fratello di lunedì 10 novembre. Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, ha di nuovo sbottato sui social network. Questa volta mettendo fine alla storia con il padre di sua figlia. “Il rispetto porta rispetto. Io personalmente Valentina metto fine a tutta la mia storia. Perché poi devo anche passare per quella che non sono a me non sta bene” ha scritto Valentina in una story su Instagram. Chiaramente sotto accusa c’è il comportamento del compagno Domenico con Benedetta, sua coinquilina nella casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello, Valentina lascia Domenico e torna nella Casa: “E’ finita”