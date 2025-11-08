Graffitari ladri seriali pusher e balordi | in 12 allontanati dalla città
La polizia di stato di Como ha dato seguito a una serie di iter amministrativi che hanno portato all’emissione di più provvedimenti di prevenzione a carico di soggetti ritenuti responsabili, nelle ultime settimane, di condotte illegali o comportamenti contrari alle regole civili, nonché di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
