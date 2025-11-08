GP Portogallo Alex Marquez vince la sprint davanti ad Acosta terzo Bezzecchi

Alex Marquez ha vinto in volata la gara sprint del Gp del Portogallo. Il pilota della Ducati del team Gresini ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta, terzo Marco Bezzecchi con l’Aprilia davanti a Fabio Quartararo e a Di Giannantonio. Crolla Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati ufficiale chiude ottavo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - GP Portogallo, Alex Marquez vince la sprint davanti ad Acosta, terzo Bezzecchi

