Gp del Brasile di F1 Norris conquista la pole position Leclerc parte in seconda fila

Lando Norris dopo aver vinto la gara Sprint ha conquistato la pole position del Gp del Brasile di F1. Il pilota della McLaren chiude in 1.09.511 ad Interlagos davanti a un super Kimi Antonelli, secondo, e alla Ferrari di Charles Leclerc. Clamorosa l’eliminazione nel Q2 di Lewis Hamilton, che partirà 13° e male anche Max Verstappen, fuori in Q1 che scatterà 16°. In quarta posizione scatterà l’altra McLaren di Oscar Piastri seguito da Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg decimo. Solo 11esimo Alonso e Penultimo Tsunoda, mentre non è partito Bortoleto. La gara sarà domenica 9 novembre alle 18. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

