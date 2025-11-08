Gp del Brasile di F1 Norris conquista la pole position Leclerc parte in seconda fila

Cdn.ilfaroonline.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lando Norris dopo aver vinto la gara Sprint ha conquistato la pole position del Gp del Brasile di F1. Il pilota della McLaren chiude in 1.09.511 ad Interlagos davanti a un super Kimi Antonelli, secondo, e alla Ferrari di Charles Leclerc. Clamorosa l’eliminazione nel Q2 di Lewis Hamilton, che partirà 13° e male anche Max Verstappen, fuori in Q1 che scatterà 16°. In quarta posizione scatterà l’altra McLaren di Oscar Piastri seguito da Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly e Hulkenberg decimo. Solo 11esimo Alonso e Penultimo Tsunoda, mentre non è partito Bortoleto. La gara sarà domenica 9 novembre alle 18. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gp brasile f1 norrisF1 GP Brasile 2025, le qualifiche a Interlagos: Norris batte Antonelli e Leclerc, Piastri 4°. Disastro Verstappen, è 17° - Lando Norris conquista la pole del GP di San Paolo 2025 davanti ad Antonelli, Leclerc e Piastri, Hamilton 13°. Riporta motorbox.com

gp brasile f1 norrisF1 GP Brasile 2025, la gara sprint a Interlagos: Norris batte Antonelli e va in fuga in classifica. Piastri fuori per incidente - Norris trionfa nella Sprint del GP Brasile 2025 davanti ad Antonelli e Russell. Lo riporta motorbox.com

gp brasile f1 norrisF1 GP Brasile | McLaren, Norris: “Non sono tranquillo, la Mercedes è molto competitiva” - Fino a questo momento il weekend di Lando Norris in Brasile è stato impeccabile. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gp Brasile F1 Norris