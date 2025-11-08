Gp Brasile Norris vince sprint e allunga nel Mondiale

Iltempo.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio dell'ultimo giro Gabriel Bortoleto è finito a muro in curva-1: la Direzione gara non ha neutralizzato la corsa con la Safety Car ma negli ultimi metri nessuno ha potuto sorpassare perché c'erano le doppie bandiere gialle esposte sul rettilineo dei box. Bortoleto ha letteralmente distrutto la sua Sauber e difficilmente sarà riparabile in vista delle qualifiche di stasera. Il pilota ha perso il controllo in frenata forse mettendo le ruote su una chiazza d'umido ed è andato a sbattere ad altissima velocità contro il muro, rompendo anche la colonna dello sterzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

gp brasile norris vince sprint e allunga nel mondiale

© Iltempo.it - Gp Brasile, Norris vince sprint e allunga nel Mondiale

News recenti che potrebbero piacerti

gp brasile norris vinceF1, Gp Brasile: Norris vince la Sprint davanti ad Antonelli e Russel - Il pilota McLaren consolida la propria leadership nella classifica piloti, mentre la Mercedes porta a casa punti preziosi in ottica secondo posto nel Mondiale Costruttori. Segnala tg24.sky.it

gp brasile norris vinceF1: Lando Norris vince la Sprint in Brasile, secondo Antonelli - Dietro al leader del mondiale, secondo posto per Kimi Antonelli e terzo per George Russel con le Mercedes. Da msn.com

gp brasile norris vinceFormula 1, GP Brasile: a Norris la Sprint, va a +9 su Piastri. Super Kimi è 2°! - In prima fila c'è anche un super Kimi Antonelli, seguito da Piastri e Alonso. sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gp Brasile Norris Vince