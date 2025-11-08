Gp Brasile Norris vince sprint e allunga nel Mondiale
All'inizio dell'ultimo giro Gabriel Bortoleto è finito a muro in curva-1: la Direzione gara non ha neutralizzato la corsa con la Safety Car ma negli ultimi metri nessuno ha potuto sorpassare perché c'erano le doppie bandiere gialle esposte sul rettilineo dei box. Bortoleto ha letteralmente distrutto la sua Sauber e difficilmente sarà riparabile in vista delle qualifiche di stasera. Il pilota ha perso il controllo in frenata forse mettendo le ruote su una chiazza d'umido ed è andato a sbattere ad altissima velocità contro il muro, rompendo anche la colonna dello sterzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
SUPER LANDO Norris conquista la Sprint Race in Brasile dopo una battaglia spettacolare con Kimi Antonelli, che chiude al 2° posto. La Ferrari chiude con Leclerc 6° e Hamilton 8° ? - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Norris in #pole nella sprint del #GP del #Brasile: #McLaren davanti a tutti, sorpresa #Antonelli - X Vai su X
F1, Gp Brasile: Norris vince la Sprint davanti ad Antonelli e Russel - Il pilota McLaren consolida la propria leadership nella classifica piloti, mentre la Mercedes porta a casa punti preziosi in ottica secondo posto nel Mondiale Costruttori. Segnala tg24.sky.it
F1: Lando Norris vince la Sprint in Brasile, secondo Antonelli - Dietro al leader del mondiale, secondo posto per Kimi Antonelli e terzo per George Russel con le Mercedes. Da msn.com
Formula 1, GP Brasile: a Norris la Sprint, va a +9 su Piastri. Super Kimi è 2°! - In prima fila c'è anche un super Kimi Antonelli, seguito da Piastri e Alonso. sport.sky.it scrive