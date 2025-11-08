All'inizio dell'ultimo giro Gabriel Bortoleto è finito a muro in curva-1: la Direzione gara non ha neutralizzato la corsa con la Safety Car ma negli ultimi metri nessuno ha potuto sorpassare perché c'erano le doppie bandiere gialle esposte sul rettilineo dei box. Bortoleto ha letteralmente distrutto la sua Sauber e difficilmente sarà riparabile in vista delle qualifiche di stasera. Il pilota ha perso il controllo in frenata forse mettendo le ruote su una chiazza d'umido ed è andato a sbattere ad altissima velocità contro il muro, rompendo anche la colonna dello sterzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gp Brasile, Norris vince sprint e allunga nel Mondiale