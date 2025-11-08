Gp Brasile Lando Norris vince la sprint e allunga in testa al mondiale Piastri out

Lando Norris vince con la McLaren la gara sprint del Gp del Brasile e allunga sul Mondiale portandosi a +9 sul compagno di squadra Oscar Piastri che al sesto giro è uscito di pista andando a muro tradito da un cordolo che era ancora bagnato dalle forti piogge della mattinata. Sul podio le Mercedes di Kimi Antonelli, secondo, e Georg Russell terzo. Quarto Max Verstappen che paga la sesta piazza in griglia. La Ferrari chiude con il sesto posto di Leclerc e l’ottavo di Hamilton. Alle 19 le qualifiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

