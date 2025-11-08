Gp Brasile Lando Norris vince la sprint e allunga in testa al mondiale Piastri out

Lando Norris vince con la McLaren la gara sprint del Gp del Brasile e allunga sul Mondiale portandosi a +9 sul compagno di squadra Oscar Piastri che al sesto giro è uscito di pista andando a muro tradito da un cordolo che era ancora bagnato dalle forti piogge della mattinata. Sul podio le Mercedes di Kimi Antonelli, secondo, e Georg Russell terzo. Quarto Max Verstappen che paga la sesta piazza in griglia. La Ferrari chiude con il sesto posto di Leclerc e l’ottavo di Hamilton. Alle 19 le qualifiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gp Brasile, Lando Norris vince la sprint e allunga in testa al mondiale. Piastri out

Contenuti che potrebbero interessarti

SUPER LANDO Norris conquista la Sprint Race in Brasile dopo una battaglia spettacolare con Kimi Antonelli, che chiude al 2° posto. La Ferrari chiude con Leclerc 6° e Hamilton 8° ? - facebook.com Vai su Facebook

#f1articolo #norris In Brasile, Lando Norris ha conquistato la pole position per la Sprint del Gran Premio di San Paolo. Il numero 4 ha lanciato un altro messaggio ai propri rivali per il Mondiale, Piastri e Verstappen. Fantastico Antonelli: analizziamo… - X Vai su X

Sprint GP Brasile: Antonelli ci prova ma vince Norris e Piastri va a muro. Leclerc 5°, Hamilton 7° - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Lo riporta sport.virgilio.it

Lando Norris vince la Sprint in Brasile, secondo Antonelli - Dietro al leader del mondiale, secondo posto per Kimi Antonelli e terzo per George Russel con le ... Come scrive msn.com

F1 GP Brasile, oggi qualifiche e gara sprint: Norris in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming - Le qualifiche e la gara sprint del GP Brasile di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma oggi, poi le qualifiche per la griglia di ... Riporta fanpage.it