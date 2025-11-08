Gp Brasile grande Kimi Antonelli | è secondo nella Sprint Race dietro Norris
Kimi Antonelli a pochi metri dal vincere la gara sprint del Gran Premio del Brasile. Il pilota della Mercedes ha chiuso alle spalle della McLaren di Lando Norris, tallonandolo praticamente per tutta la gara. Il bolognese si è avvicinato a pochi decimi dalla vettura arancione numero 4, ma non in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altre letture consigliate
Spiagge dorate, festival vibranti e sorrisi calorosi, il Brasile ti invita a sentire il suo battito cardiaco, pieno di colore, passione e gioia MSC Seaview, Rio de Janeiro, Brasile In qualità di orgoglioso title sponsor della Formula 1® MSC Cruises Grande Prêmi - facebook.com Vai su Facebook
LIVE GP Brasile, alle 19 le Qualifiche: Ferrari in cerca di riscatto - La Sprint si è conclusa con il successo di Lando Norris davanti ad Antonelli e Piastri. Da gazzetta.it
F1 Brasile | Antonelli cresce a Interlagos e punta in alto per la Sprint di sabato [VIDEO] - F1 GP Brasile Antonelli – Weekend positivo finora per Kimi Antonelli, protagonista di un venerdì convincente al Gran Premio del ... Lo riporta msn.com
Kimi Antonelli avverte Norris per la Sprint di Interlagos: “In partenza puoi fare un po’ quello che vuoi” - Dopo il 2° posto nelle qualifiche Sprint del GP di San Paolo, Kimi Antonelli avverte Lando Norris in vista della gara corta di Interlagos: “In Curva ... Secondo fanpage.it