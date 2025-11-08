Gp Brasile grande Kimi Antonelli | è secondo nella Sprint Race dietro Norris

8 nov 2025

Kimi Antonelli a pochi metri dal vincere la gara sprint del Gran Premio del Brasile. Il pilota della Mercedes ha chiuso alle spalle della McLaren di Lando Norris, tallonandolo praticamente per tutta la gara. Il bolognese si è avvicinato a pochi decimi dalla vettura arancione numero 4, ma non in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

