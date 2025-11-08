Google ha iniziato a distribuire la nuova UI della ricerca vocale su App Google

Tuttoandroid.net | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pare che Google abbia avviato il rollout della nuova interfaccia utente per la ricerca vocale e musicale su App Google. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google ha iniziato a distribuire la nuova ui della ricerca vocale su app google

© Tuttoandroid.net - Google ha iniziato a distribuire la nuova UI della ricerca vocale su App Google

Contenuti che potrebbero interessarti

google ha iniziato distribuireGemini for Home cambia il comportamento delle luci sui Nest: le novità - Pochi giorni fa Google ha iniziato a distribuire l'assistente vocale Gemini for Home in accesso anticipato (Early Access) negli Stati Uniti ed emergono i primi (piccoli) cambiamenti ... Lo riporta msn.com

google ha iniziato distribuireCanali WhatsApp: gli amministratori potranno invitare direttamente i propri contatti - 15 di WhatsApp, disponibile su Google Play Store, WhatsApp ha iniziato a distribuire una novità pensata per i canali. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Google Ha Iniziato Distribuire