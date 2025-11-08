Google ha iniziato a distribuire la nuova UI della ricerca vocale su App Google
Pare che Google abbia avviato il rollout della nuova interfaccia utente per la ricerca vocale e musicale su App Google. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Google ha iniziato a distribuire Gemini su Maps partendo dagli Stati Uniti, presto però le funzioni AI saranno disponibili in tutto il mondo. https://auto.everyeye.it/notizie/gemini-arriva-google-maps-annuncio-ufficiale-cosa-cambia-839815.html?utm_medium=S - facebook.com Vai su Facebook
Gemini for Home cambia il comportamento delle luci sui Nest: le novità - Pochi giorni fa Google ha iniziato a distribuire l'assistente vocale Gemini for Home in accesso anticipato (Early Access) negli Stati Uniti ed emergono i primi (piccoli) cambiamenti ... Lo riporta msn.com
Canali WhatsApp: gli amministratori potranno invitare direttamente i propri contatti - 15 di WhatsApp, disponibile su Google Play Store, WhatsApp ha iniziato a distribuire una novità pensata per i canali. Secondo msn.com