Golf | Aaron Rai leader dopo tre giri ad Abu Dhabi Laporta e Pavan ancora spiragli per Dubai

Si è chiuso ad Abu Dhabi il terzo giro dell’Abu Dhabi HSBC Championship, di scena allo Yas Links Golf Club. Per il momento l’affare continua a essere molto inglese, nel senso che Aaron Rai continua, stavolta in solitaria, a risultare leader dell’appuntamento di avvicinamento al gran finale del DP World Tour, quello di Dubai. Giro in 66, 6 sotto il par, e -20 totale per il trentenne di Wolverhampton, alla caccia del suo terzo successo sul circuito continentale a cinque anni abbondanti di distanza dall’ultima vittoria, quella dello Scottish Open 2020. In mezzo anche il Wyndham Championship 2024 sul PGA Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Aaron Rai leader dopo tre giri ad Abu Dhabi. Laporta e Pavan, ancora spiragli per Dubai

