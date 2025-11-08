Gli utenti del pezzotto ora rischiano grosso | dopo DAZN anche la Serie A chiederà un risarcimento

Non solo DAZN. Ora anche la Serie A chiederà un indennizzo a chi è stato multato per aver visto illegalmente partite di calcio utilizzando il cosiddetto «pezzotto». L’annuncio è arrivato da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, in occasione del “Football Summit Forum” organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dall’Università Bocconi di Milano. Simonelli non ha rivelato l’importo preciso che la Serie A chiederà ai pirati del pezzotto, ma ha anticipato che sarà superiore ai 500 euro per utente chiesti da DAZN. Il precedente di DAZN. La mossa della Serie A arriva a circa un mese di distanza da quella di DAZN, che nelle scorse settimane ha spedito una lettera ai circa 2. 🔗 Leggi su Open.online