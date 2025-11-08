Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Priscilla | Il tempo passa in fretta

A trenta giorni dalla nascita di Priscilla, Tony Effe e Giulia De Lellis sono ancora al settimo cielo: i due neogenitori hanno celebrato il primo complimese della figlia con una piccola festa casalinga, postando poi alcuni scatti sui social. Giulia De Lellis festeggia il primo mese di Priscilla. Una piccola festa per celebrare i primi 30 giorni di vita della loro Priscilla: così Giulia De Lellis e Tony Effe hanno festeggiato il complimese della loro primogenita. Allo scoccare della mezzanotte dell’8 novembre, l’influencer e il rapper romano hanno soffiato su una candelina posta su una piccola torta: una festa casalinga e intima, immortalata in uno scatto poi postato sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Priscilla: “Il tempo passa in fretta”

Scopri altri approfondimenti

Giulia De Lellis: "La nuova vita in 3 è meravigliosa, ma faticosa" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

""giulia de lellis"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Giulia De Lellis e Tony Effe, la super festa: «Un mese di Priscilla, il tempo passa troppo in fretta» - Il tempo sta passando già così in fretta», queste le commoventi parole dell'influencer e neo- Segnala msn.com

Giulia De Lellis e Tony Effe: Affrontano i Rumors di Crisi dopo la Nascita della Loro Bambina - Tuttavia, la data di nascita è diventata oggetto di confusione, poiché i neo genitori avevano inizialmente comu ... Lo riporta notizie.it

Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese di Priscilla: “Il tempo passa in fretta” - Per festeggiare il primo complimese della piccola Priscilla, Giulia De Lellis e Tony Effe le hanno organizzato una piccola festa casalinga ... Come scrive dilei.it