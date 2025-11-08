Giubbe Rosse tra memoria e futuro
Firenze, 8 novembre 2025 – Storia e attualità che si intrecciano a Le Giubbe Rosse di Firenze. Fedele alla sua vocazione di luogo dove il passato non resta in vetrina, il Caffè Letterario ha ospitato nei giorni scorsi l’incontro dedicato a “ Giovanni Papini, tra finito e infinito”, primo appuntamento di un percorso culturale che guarda al settantesimo anniversario della morte dello scrittore fiorentino. Curato da Maria Cristina Galletti, l’evento è stato introdotto da Jacopo Chiostri e ha visto gli interventi dello storico Giovanni Cipriani e di don Vincenzo Arnone. Tra parole e ricordi, la figura inquieta e contraddittoria di Papini è riemersa nella sua dimensione più autentica, quella di un intellettuale che, proprio tra i tavoli di questo caffè, cercò e perse infinite volte la verità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
