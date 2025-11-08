Giovanni Centrella responsabile politiche del lavoro di Fi Campania

Il sindacalista avellinese Giovanni Centrella, già segretario nazionale dell’Ugl, è stato nominato responsabile regionale per la Campania del Dipartimento delle Politiche del Lavoro di Forza Italia. L’incarico è stato conferito dal segretario regionale Fulvio Martusciello, che ha sottolineato “l’impegno e il contributo” di Centrella, i quali “ci consentiranno di lavorare insieme per questo nuovo ed importante progetto”. “La Campania da un lato rappresenta un bacino occupazionale importante, soprattutto nelle aziende che hanno sviluppato progetti con la ZES, dall’altro, presenta vertenze che si trascinano da troppo tempo – ha dichiarato Centrella – Non ultima quella dei 330 lavoratori di Telecontact, che passano a DNA del gruppo Distribuzione Il mio impegno sarà al fianco dei lavoratori campani, insieme ai nostri rappresentanti istituzionali e al segretario regionale Fulvio Martusciello, che ringrazio per la fiducia e per la nomina”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it