Gioco d’azzardo Piacenza è il capoluogo dell’Emilia-Romagna dove si gioca di più
Un paese dove solo nel 2024 si è “giocato” più di 157 miliardi di euro con almeno 18 milioni di italiani che nell’ultimo anno hanno “tentato la fortuna” nell’azzardo, con la speranza di cambiare la vita tra videopoker, slot-machine, gratta e vinci, sale bingo. E dove i giocatori patologici sono 1. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Nel 2024, in Campania si spende per il gioco d' azzardo una cifra pari a 20 miliardi e 584 milioni. Nella nostra regione si spende 3.692 euro all'anno a abitante, bambini compresi (va ricordato che l'azzardo è vietato fino a 18 anni).
