Gentile non ha dubbi su Spalletti | Ha cambiato le prospettive della squadra Poi il commento sul cambio con Tudor

Gentile non ha dubbi sulla scelta della Juve di accogliere Luciano Spalletti sulla panchina. Ecco quanto affermato dal giornalista di Sky Sport. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha cambiato le prospettive della squadra. Ne è convinto il giornalista Riccardo Gentile, che dagli studi di Sky Sport ha analizzato l’impatto del nuovo tecnico sul mondo bianconero, promuovendo senza riserve la scelta della società. Gentile ha esordito sottolineando come nel calcio esistano dei valori oggettivi e che, al di là delle opinioni personali, Spalletti è un grande allenatore. L’opinionista ha poi analizzato la rosa della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gentile non ha dubbi su Spalletti: «Ha cambiato le prospettive della squadra». Poi il commento sul cambio con Tudor

