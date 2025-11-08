Gentile a Sky | Scudetto? Nessuna squadra spiccherà il volo Conte? La sua strategia è vecchia ma funziona ancora

Inter News 24 Gentile a Sky, le parole del giornalista sulla corsa di Juventus e di Napoli per il primo posto: il commento. Il giornalista Riccardo Gentile, ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato la lotta per il titolo in Serie A e ha commentato le strategie dei principali allenatori, tra cui Antonio Conte. Gentile ha dichiarato: «La Juventus parte indietro rispetto ad altre squadre. Il Napoli ha vinto il titolo meritatamente, ma ora ha la Champions League da gestire, come l’Inter. Tuttavia, faccio fatica a credere che una squadra possa davvero spiccare il volo. La Serie A è equilibrata e c’è una classe media che può dare fastidio alle grandi». 🔗 Leggi su Internews24.com

