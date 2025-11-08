Gasly lotta con Stroll ma nel team radio tira pensa alla Ferrari | Ha bisogno di passare Alonso

Pierre Gasly era in lotta per l'ottavo posto con Lance Stroll ma aveva bisogno di un aiuto, a distanza, della Ferrari che ha spronato in un team radio durante la Sprint Race del GP Brasile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Semaforo verde Inizia la lotta per la Pole Position #BrazilGP #F1Sprint #SQ3 - facebook.com Vai su Facebook

Gasly lotta con Stroll ma nel team radio tira pensa alla Ferrari: “Ha bisogno di passare Alonso” - Pierre Gasly era in lotta per l'ottavo posto con Lance Stroll ma aveva bisogno di un aiuto, a distanza, della Ferrari che ha spronato in un team radio ... Lo riporta fanpage.it

Stroll prolunga con l'Aston Martin - Dopo l'Alpine, che ha prolungato il contratto a Pierre Gasly, anche l'Aston Martin ha diffuso una nota per comunicare ... ansa.it scrive

La rabbia di Gasly con il team radio, s’infuria per l’ordine di scuderia: “Stai scherzando?” - È così che le monoposto dell'Alpine si sono piazzate nel Gran Premio del Giappone a Suzuka ma sull'esito della gara sulla conquista di punti nel Sol Levante ci ... Riporta fanpage.it