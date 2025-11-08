Garlasco Stasi sulla scena del crimine non c' è Addosso a Chiara Poggi

Su Garlasco si continua a discutere e a barcamenarsi, ma ancora non si vede uno spiraglio di luce nel tunnel delle due inchieste parallele attuali, quella della Procura di Pavia e quella della Procura di Brescia, che vedono coinvolto il pm Mario Venditti. Se ne parla, perciò, anche a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e d’attualità di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. In collegamento c'è Ilaria Cavo, esponente di “Noi Moderati”, che punta il dito sulle incongruenze del caso: “ Sempio ha pagato, perché spaventato, perché aveva qualcosa da nascondere, per qualsiasi altra ipotesi, ma questo non lo mette sulla scena del crimine, non possiamo saperlo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "Stasi sulla scena del crimine non c'è. Addosso a Chiara Poggi..."

