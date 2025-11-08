Gara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez preceduti Acosta e Bezzecchi

Solamente ottavo posto per Pecco Bagnaia. PORTIMAO (PORTOGALLO) - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez, preceduti Acosta e Bezzecchi

Approfondisci con queste news

Formula 1 oggi, gara Sprint e qualifiche. Orari e dove vedere Gp Brasile in tv - X Vai su X

MONDIALI BEACH SPRINT, TIME TRIALS 6 NOVEMBRE: I RISULTATI In Turchia le World Rowing Beach Sprint Finals si aprono oggi con le otto barche azzurre in gara nei TT Clicca qui per consultare tutti i risultati https://tinyurl.com/mrz5dmst - facebook.com Vai su Facebook

Alex Marquez vince la Sprint Race del GP Portogallo davanti ad Acosta e Bezzecchi. Bagnaia chiude 8° - Alle sue spalle si è piazzato Acosta che ha chiuso in seconda posizione. Come scrive fanpage.it

Gara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez, preceduti Acosta e Bezzecchi - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. laprovinciacr.it scrive

MotoGP Portogallo: Alex Marquez si prende la Sprint Race davanti ad Acosta e Bezzecchi, solo 8° Bagnaia - Il pilota Gresini batte la Ktm del connazionale al termine di uno splendido duello, gara da dimenticare per Pecco ... Da msn.com