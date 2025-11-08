Gara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez preceduti Acosta e Bezzecchi

Ilgiornaleditalia.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solamente ottavo posto per Pecco Bagnaia. PORTIMAO (PORTOGALLO) - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Pi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gara sprint in portogallo ad alex marquez preceduti acosta e bezzecchi

© Ilgiornaleditalia.it - Gara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez, preceduti Acosta e Bezzecchi

Approfondisci con queste news

gara sprint portogallo alexAlex Marquez vince la Sprint Race del GP Portogallo davanti ad Acosta e Bezzecchi. Bagnaia chiude 8° - Alle sue spalle si è piazzato Acosta che ha chiuso in seconda posizione. Come scrive fanpage.it

gara sprint portogallo alexGara Sprint in Portogallo ad Alex Marquez, preceduti Acosta e Bezzecchi - Alex Marquez (Ducati Gresini) vince la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. laprovinciacr.it scrive

MotoGP Portogallo: Alex Marquez si prende la Sprint Race davanti ad Acosta e Bezzecchi, solo 8° Bagnaia - Il pilota Gresini batte la Ktm del connazionale al termine di uno splendido duello, gara da dimenticare per Pecco ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gara Sprint Portogallo Alex