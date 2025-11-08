Bologna, 8 novembre 2025 – È stato celebrato alla Certosa il funerale di Ettore Pausini, il 78enne originario di Solarolo (zio di Laura, cantante) che domenica 2 novembre è stato investito e ucciso da un pirata della strada, mentre viaggiava in sella alla sua bici. Sportivo, viaggiatore, ma soprattutto barbiere di piazza Azzarita e testimonial dell'associazione Onconauti. Diverse persone hanno partecipato al ricordo di Pausini. La camera ardente ha aperto alle 13.15, per un'ora, nell'obitorio della Certosa, dove si sono radunati amici e parenti stretti. Il funerale e camera ardente di Ettore Pausini, ucciso da un'auto mentre andava in bici Solidarietà, empatia, ascolto, l'amore per l'Africa e per il ciclismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerale di Ettore Pausini, la figlia: “Chi lo ha ucciso? Non lo perdono”