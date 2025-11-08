Frosinone anziana investiva in via America Latina | soccorsi sul posto
Un’anziana è stata investita da un’auto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19:30, in via America Latina a Frosinone.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure alla donna, successivamente assistita e trasportata in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
