Frosinone anziana investiva in via America Latina | soccorsi sul posto

Frosinonetoday.it | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’anziana è stata investita da un’auto nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19:30, in via America Latina a Frosinone.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure alla donna, successivamente assistita e trasportata in ospedale per accertamenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

frosinone anziana investiva viaInvestita un'anziana in via America Latina: soccorsi sul posto - Sul posto il personale medico con un’ambulanza, per prestare le prime cure alla donna, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale ... Come scrive ciociariaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Anziana Investiva Via