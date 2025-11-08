Freddy Grand Prix di ginnastica a Reggio Emilia pronti i due super team | ospite speciale Francesca Michielin
Reggio Emilia, 8 novembre – Le capitane del Freddy Grand Prix, Milena Baldassarri e Giorgia Villa, hanno scelto i componenti dei propri team, che si fronteggeranno nel grande evento della ginnastica in programma al PalaBigi di Reggio Emilia sabato 22 novembre alle 17. Ecco il Team Baldassarri: Asia D’Amato e Manila Esposito, per la ginnastica artistica femminile, Gabriele Targhetta e Carlo Macchini per la maschile; nella ritmica Sofia Raffaeli e Sofia Maffeis. Ginnastica aerobica Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi. GPT Forza e Coraggio di Milano, ginnastica acrobatica un trio composto da Alessandra Scarobottolo, Elisa Machieraldo e Gaia We Lisco e una coppia formata da Sofia Petroccione e Ginevra Ludena Palma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
