Reggio Emilia, 8 novembre – Le capitane del Freddy Grand Prix, Milena Baldassarri e Giorgia Villa, hanno scelto i componenti dei propri team, che si fronteggeranno nel grande evento della ginnastica in programma al PalaBigi di Reggio Emilia sabato 22 novembre alle 17. Ecco il Team Baldassarri: Asia D’Amato e Manila Esposito, per la ginnastica artistica femminile, Gabriele Targhetta e Carlo Macchini per la maschile; nella ritmica Sofia Raffaeli e Sofia Maffeis. Ginnastica aerobica Matteo Falera e Lucrezia Rexhepi. GPT Forza e Coraggio di Milano, ginnastica acrobatica un trio composto da Alessandra Scarobottolo, Elisa Machieraldo e Gaia We Lisco e una coppia formata da Sofia Petroccione e Ginevra Ludena Palma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Freddy Grand Prix di ginnastica a Reggio Emilia, pronti i due super team: ospite speciale Francesca Michielin