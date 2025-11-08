Frattesi Inter il retroscena a sorpresa | in estate Juve e Milan ci hanno provato i nerazzurri hanno risposto chiedendo una cifra monstre!

di Giuseppe Colicchia I dettagli. Il talento c’è, ma lo spazio no. Lo scenario di un addio di Davide Frattesi all’Inter già nella sessione di mercato di gennaio si fa sempre più concreto. Il centrocampista della Nazionale, arrivato con grandi aspettative, sta faticando a trovare un minutaggio adeguato anche in questa stagione sotto la guida del tecnico Cristian Chivu. Chiuso da una concorrenza di altissimo livello nel reparto nevralgico della Beneamata (con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan spesso preferiti, e ora l’ascesa di Sucic), l’ex Sassuolo spinge per giocare di più, e i club interessati a lui non mancano di certo. 🔗 Leggi su Internews24.com

