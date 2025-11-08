Frattesi Inter confermato l’interesse di Sarri | lo vorrebbe alla Lazio cosa può succedere

Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’inizio di stagione tra Serie A e Champions. Tutti i dettagli. Domenica sera l’ Inter di Cristian Chivu ospiterà la Lazio di Maurizio Sarri in un match che promette intensità e tattica. I nerazzurri cercano continuità dopo gli ultimi successi per restare agganciati alla vetta della Serie A, mentre i biancocelesti puntano a consolidare la loro rincorsa verso la zona Europa. Secondo quanto riportato da La Repubblica, esiste un curioso retroscena di mercato che lega le due panchine. Sarri, che sta costruendo una Lazio più solida e concreta, avrebbe da tempo un pallino preciso: Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, confermato l’interesse di Sarri: lo vorrebbe alla Lazio, cosa può succedere

