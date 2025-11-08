Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul momento del centrocampista nerazzurro dopo l’inizio di stagione tra Serie A e Champions. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra Davide Frattesi e l’ Inter è tornato il tempo dei bilanci. Non è la prima volta che il centrocampista classe 1999 e il club nerazzurro si trovano a riflettere sul loro rapporto, ma oggi la situazione sembra più seria che mai. Le prestazioni del giocatore ex Sassuolo, infatti, sono nettamente calate rispetto allo scorso anno, così come il suo minutaggio, e le promesse di rilancio fatte in estate sono rimaste lettera morta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Frattesi Inter, aumentano i dubbi sul futuro: dalla promessa di rinnovo al possibile addio